台南九六新村都更簽約 250戶社宅預定120年完工

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市九六新村都市更新案今天簽約，其中涵蓋24層住宅大樓250戶社會住宅，預定民國116年動工，120年完工。

台南市政府配合中央政策，推動土地資產活化，台南市北區九六新村都市更新案完成招商，市長黃偉哲和得標廠商春福建設公司總經理李富正今天在永華市政中心簽約。

黃偉哲指出，九六新村都更案位於文化蛋黃區，周邊有台南市美術館2館及全台首學孔廟等文化地標；社宅不再是遠離市區或傳統國宅概念，而是提供便利高品質居住環境。

台南市都市發展局表示，九六新村都更案是透過都市更新容積獎勵方式取得社會住宅第8案，預定取得250戶社會住宅，116年動工，120年完工。

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九六新村都更範圍在大道新城眷改社區及和緯路以南住宅聚落交界位置，鄰近延平國中及台南鐵路地下化廊帶等開放空間，公辦都更預定規劃24層大樓1400個住宅單元，將採通用設計，強化無障礙設施，配置部分無障礙房型；周邊公共建設包括道路、公園及停車場等。

都發局指出，目前，台南市已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村、東區平實一、二期、自強新村及中興新城等國有地都市更新開發招商程序；全市社會住宅總戶數（規劃及興建中）共1萬1170戶，市府直接興建及透過公辦都市更新取得戶數2087戶。（編輯：郭諭儒）1140102