豐原復興商圈擬封街辦年貨大街 店家意見兩極

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市豐原區復興商圈預計在農曆春節期間封街舉辦年貨大街，有店家希望藉此振興商機，但有商家憂心影響生意持反對意見。台中市經發局今天召開說明會，聽取意見後再做決定。

台中市經發局今天在豐原區公所舉辦說明會，許多民眾、店家出席。廟東復興商圈主委楊茂松指出，復興商圈逐漸沒落，許多店面都成為娃娃機店或是待租中，因慈濟宮日前因建醮舉辦廟西夜市吸引許多人潮，希望延續這波熱潮將人潮引進商圈，預計在1月17日至2月2日試辦年貨大街。

因封街範圍除了復興路外還有信義街。信義街不少店家持反對意見，有業者指出，慈濟宮辦活動已封街一個月，許多民眾不得其門而入，已流失部分客源，但建醮20年一次的大事，但年貨大街若是年年舉辦，則無法接受。

還有店家憂心封街恐造成貨車無法進出，另有民眾也覺得，封街辦年貨大街，雖可吸引人潮，但民眾隨地丟垃圾等，造成環境髒亂。楊茂松認為，可配合民眾意見縮短封街時間及範圍，也可不要全天封街。

經發局主秘倪世齡表示，近日將召開審查會，有關民眾提出的各項意見與問題，由各局處審議後再決定是否辦理年貨大街。（編輯：李淑華）1140102