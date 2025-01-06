竹縣山區落羽松、楓紅美景 邀民眾遊夢幻秘境

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）竹縣府今天說，山區楓葉轉紅，包含在尖石後山秀巒、霞喀羅古道及五峰雪霸農場區等景點，彷彿披上橙紅的冬日盛裝；另在新埔照門休閒農業區有落羽松景致，邀民眾欣賞美景。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，尖石後山秀巒、霞喀羅古道及五峰雪霸農場等山區景點，以壯麗楓紅吸引登山健行愛好者；新埔照門休閒農業區、橫山韓屋大埤及北埔六塘的落羽松景致，則成為平地旅遊夢幻秘境。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者，在新埔鎮照門休閒農業區佔地約300公頃，有超過百棵筆直的落羽松，冬季轉為火紅美景，還有橫山鄉韓屋大埤沿水圳綿延的落羽松林，如童話小鎮般壯觀緋紅。

他表示，另在北埔六塘愛心湖泊被緋紅落羽松環繞，湖光松影相映成趣，浪漫氛圍令人流連忘返。

陳盈州說，落羽松與楓紅景致目前約達8、9成，預計延續至1月中下旬，適合規劃冬季出遊，同時也呼籲民眾要做好保暖措施，並遵守「垃圾不落地」原則，珍惜環境。（編輯：方沛清）1140106