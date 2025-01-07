基市田徑場整建估115年暑假開放 跑道採用藍色

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市政府現正展開田徑場重建工程，市府獲體育署補助，將跑道整修納入工程，經舉辦說明會後，決定跑道顏色採用藍色，預估明年暑假包含看台區、停車場及跑道等開放使用。

基隆市府今天表示，基隆市立田徑場跑道優化工程去年11月6日獲教育部體育署補助新台幣5880萬元，市府自籌4754萬1731元，共計1億634萬1731元，辦理中央草皮整修、噴灌系統、終點攝影室及跑道認證等工程。

工程會勘說明會，市府指出，於1月2日至3日辦理，邀請基隆市田徑教練及地方民代到工地現場，從賽道認證、耐用度、維護成本及選手表現等面向，說明跑道建議方案，顏色包含朱紅、藍色及紫色，共計3種PU（聚氨酯）跑道。

基隆市長謝國樑表示，與會人員一致認為藍色跑道耐用度佳，維護成本居中，且藍色跑道能讓跑者心情平靜，緩解緊張情緒，提升注意力，有助跑效果，更能激發跑者潛能，近幾年來在藍色跑道跑者創下較高成績，決議以藍色作為基隆市田徑場跑道顏色。

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市府指出，基隆市立田徑場拆除重建計畫歷經4次流標及原得標營造廠商解約，謝國樑上任市長後於民國112年3月20日重新開工，現正辦理變更設計，將跑道工程納入原契約，預計本週與廠商議價跑道工程，包含看台區、停車場及跑道等工程，預估年底前完工，明年暑假期間開放使用。

基隆市教育處長徐嬿立表示，未來田徑場跑道取得認證後，選手在基隆市田徑場的徑賽成績即可被採認，市府也期待爭取辦理更多大型賽事及活動，創造基隆市選手奪金機會。（編輯：戴光育）1140107