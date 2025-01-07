台中男骨折就醫查出罹癌 軍人兒捐肝助重獲新生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）翁姓男子罹患B型肝炎長期未追蹤，骨折就醫時發現B肝已惡化成肝硬化合併肝癌，他擔任職業軍人的兒子不捨父親一生辛苦還要受病痛折磨毅然捐肝救父，術後翁姓男子迎接嶄新人生。

台中慈濟醫院日前完成院內首例活體肝臟移植手術，今天舉辦「同肝共愛」重生會，台中慈濟醫院院長簡守信率領醫療團隊為重獲新生的翁姓男子送上祝福蛋糕，翁姓男子也回贈花束感謝醫療團隊。

院方指出，翁姓男子從事園藝工作，罹患B型肝炎但未長期追蹤，他跌倒導致人工髖關節斷裂就醫，意外發現肝功能異常，進一步檢查，B型肝炎已惡化為肝硬化合併肝癌。

翁姓男子表示，本想說順其自然，但3名小孩都表達要捐肝的意願，讓他十分感動。小兒子不捨地說父親是家中最辛苦的支柱，現因病痛倒下，不忍心他一輩子辛苦，後半生又要被病痛折磨，最後由小兒子捐出肝臟。

台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬解釋，要搶救惡化的肝臟，又要處理髖關節問題，面臨兩難。醫療團隊評估後，決定先由骨科手術治療化膿性關節炎。

鄭紹彬表示，翁姓男子人工髖關節情況經7個月治療穩定後，器官移植中心著手高難度的肝臟移植手術，跨科醫療團隊審慎評估與周密準備，讓手術順利進行。

他指出，活體肝臟移植是現代醫學最複雜的手術之一，必須同時進行捐贈者及受贈者兩台手術，考驗醫療團隊的專業技術與默契。

透過 Google News 追蹤中央社

鄭紹彬表示，移植手術動員器官移植中心、整型外科、心臟外科、麻醉科等多個專科團隊共35名醫護人員，歷經12小時努力才順利完成。手術室護理團隊還特別為翁姓男子改造手術床，在髖關節處加裝軟墊與水袋，還由專人試躺確保舒適度。

翁姓男子指出，經歷過生死關頭，明白健康與家庭的珍貴。（編輯：戴光育）1140107