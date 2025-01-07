京華城案容積獎勵如何處置 北市府下週與專家學者討論

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（中央社記者劉建邦台北7日電）北市府原訂京華城案起訴書出爐後2週內開會討論後續，台北市長蔣萬安今天在議會被堵訪指出，近期會開跨局處與專家學者會議處理後續。台北市副市長李四川說，13或14日將開會。

蔣萬安今天中午率台北市政府局處首長赴台北市議會國民黨團說明北市府114年度總預算待協議事項，依報告顯示共8項議案，包含第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程減項、台北捷運成立轉投資遊憩公司等案。

會議結束後，蔣萬安被媒體堵訪。媒體詢問，京華城工地案，有國民黨議員提出北市府握有主動權並宣稱有4項有利因素。

對此，蔣萬安指出，近期會召開跨局處及專家學者會議針對京華城案後續做處理，北市府立場是「事實到哪，就處理到哪」。

列席會議的李四川會後被堵訪時表示，下週將召開京華城案相關會議，目前持續邀約聘任委員與會且須配合委員的時間，比較確定開會時間是在13日或14日，屆時會討論京華城案所有狀況，並視委員意見做後續妥適處理。

媒體提問，京華城案是否可主動拿掉20%容積獎勵。

李四川回答，不排除任何可能性，召開會議就是要了解專家學者意見並確定相關事證，且沒有專家學者不願出席會議的狀況，主要是考量專家學者的時間較難配合。

另外，蔣萬安被問及在國民黨台北市議會黨團內討論北市府總預算議案例如北捷成立遊憩子公司、魚果市場改建案的溝通狀況。對此，蔣萬安指出，經與國民黨黨團交換意見後，在這2案有達共識，盼預算能順利通過議會審議。

他表示，北市府對任何政策都會負責，只要是依法依規範進行，並尊重議會預算審查權利。至於魚果市場改建案6到8樓部分，已與國民黨黨團充分說明及溝通並獲共識，希望此筆預算順利通過。

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台北地方檢察署偵辦京華城案、政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長柯文哲等人。

起訴後，台北市都市發展局於去年底指出，此案起訴書出爐後的2週內將開會討論容積率等，若經專家等確認有適法性疑慮將停工並在1個月內撤銷細部計畫。（編輯：戴光育）1140107