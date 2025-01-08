桃園中正路冒坑洞 捷運局：與施工無關

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市桃園區中正路今天上午出現坑洞，遭質疑是捷運施工的潛盾機造成。桃園市捷運工程局表示，坑洞較捷運隧道淺層，初步排除捷運施工所致，現場已完成填補並開放通車。

桃園市桃園區中正路593號前路面，今天清晨被民眾發現出現大坑洞且冒出水氣煙霧，有民代質疑坑洞是因為捷運施工的潛盾機造成。

桃園市政府捷運工程局表示，該坑洞約90公分見方，深度大約140公分，消防隊到現場檢查並未發現瓦斯氣體外洩，地面冒煙的部分為地底溫度較高的地下水所冒出的水氣，並無燃燒風險。

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捷運工程局說，捷運隧道於地底下8公尺施工，地表坑洞深僅1.4公尺，坑洞發生原因比較類似一般地下淺層管線破損所導致；坑洞出現的原因初步排除是地下隧道潛盾施工所致，確切原因仍待查明。

捷運工程局也說，凌晨5時開始檢修道路，8時以11立方公尺混凝土填補坑洞與路面齊平，並封閉部分路段，稍早混凝土已硬固、現場處理完成，已在10時28分開放通車。（編輯：蕭博文）1140108