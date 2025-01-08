民進黨推「臺南本土種」刊物 盼拓民主首都廣度

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）民進黨台南市黨部今天發表「臺南本土種」宣言，並公開聯名發行刊物「臺灣本土種」，盼以更有溫度的紙本印刷及深度文字敘述發掘台南生活中的人事物，開拓民主首都廣度。

民進黨台南市黨部主委、立委郭國文在發表記者會致詞指出，台灣是一個海洋國家，從原住民族，到近年各國新移民，如此蓬勃社會力，是民主前輩用血與淚，衝破獨裁體制，一點一點建立，直到今日，民主自由空氣已經成為人們呼吸的日常。

郭國文表示，台南作為民主首都，希望讓更多人一起參與，用多元、中立、在地角度，願意在這片土地出芽、釘根，所以將台南、本土、種籽結合在一起，大家一起以實際行動，讓名詞變成動詞，讓動詞變成現在進行式。

他指出，在影音當道時代，仍然有民間社團嘗試用紙本刊物介紹台南，由於文化扎根工程也是黨部公益化具體工作一環，黨部願意訴諸文字，拋磚引玉，用更多不同語言，讓更多人、事、物以台南本土種概念躍然紙上，更親近大眾眼球，用日常生活角度引起深刻思維。

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郭國文說，從台南學角度切入介紹台南，讓大家更容易了解，大家一起群策群力，從撰文到拍攝都親自製作，以有溫度的文字展現心意，希望用不同方式產生共鳴，吸引民眾投入公共事務。

民進黨台南市黨部執行長谷暮．哈就（Kumu Hacyo）表示，以自身原住民族角度出發，刊物製作過程中不僅探訪台南平埔部落，也從台灣最西邊的海岸，與大家一起找到移民社會足跡，看到更多秘境景色，透過生活化的方式，未來希望吸引更多人投稿，一起加入。（編輯：戴光育）1140108