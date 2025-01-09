新北非營利幼兒園聯合開幕 公幼力拚8年增300班

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）113學年度非營利幼兒園今天聯合開幕，市府說，平價教保服務總量突破5萬3000人，總收托數為全國第一。未來2年將持續增設公共化幼兒園，力拚8年達300班目標，滿足更多家庭需求。

市長侯友宜今天在清水高中非營利幼兒園，參加113學年度非營利幼兒園聯合開幕。他說，致力打造平價、優質、普及的幼教環境；未來將持續在高需求區域，活化學校閒置空間，或爭取公益捐贈場地，增設非營利幼兒園。

教育局表示，土城區清水高中非營利幼兒園擁有綠意寬闊的戶外場域，推動品格教育促進幼兒多元發展；板橋區翠中非營利幼兒園結合生命教育，讓幼兒親近大自然，落實生命關懷。

另外，林口區東湖非營利幼兒園為環保綠建築設計，透過遊戲學習關懷、分享感恩；三峽區桃子腳非營利幼兒園推廣閱讀與生命教育，培養幼兒多元素養及價值觀。

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教育局新聞稿表示，新北市公共化幼兒園（含公立幼兒園及非營利幼兒園），自108年起至今已增設245班。準公共化幼兒園數量也達261園，平價教保服務總量突破5萬3000人，總收托數為全國第一。

教育局表示，近年挹注總經費達新台幣5億餘元，增設9間非營利幼兒園共53班，各園結合在地環境與社區資源，打造優質特色課程，提供家長更多元適性的教育選擇。（編輯：張銘坤）1140109