苗議員疑遭恐嚇 鍾東錦：不容暴力傷害縣民

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）民進黨苗栗縣議員陳光軒關注非法傾倒廢棄物案，近日接獲情資有人要對他不利，向警方申請隨扈保護。縣長鍾東錦今天表示，任何縣民人身安全不容遭威脅或傷害，要求警方查明。

陳光軒昨天受訪指出，縣內近年發生多起濫倒廢土、廢棄物案件，他只要接獲民眾檢舉，都會前往蒐集相關證據，但去年起不時會遭受騷擾、恐嚇電話，曾有不明人士跟蹤他的車輛，近期甚至接獲情資，傳出有人要買兇對他不利，因此向苗栗縣警察局提出申請隨扈保護。

對此，警方已請陳光軒完成報案程序，苗栗縣長鍾東錦聞訊後也高度重視。鍾東錦指出，不論任一民代或縣民的人身安全都不容遭到威脅或傷害，已指示縣警局「勿枉勿縱」確實查明真相，若真有恐嚇事實，務必追查出涉案人並依法究辦。

鍾東錦說，苗栗縣向來民風純樸，治安也維持穩定，正積極朝觀光及科技大縣努力邁進之際，不容恐嚇疑案抹煞公務體系基層員工的辛勞與成果，甚至蒙上暴力陰影，要求警方真相，是確保任一位民代和鄉親的人身安全，也是還給縣民淨化治安、免於恐懼的生活空間。

鍾東錦表示，縣府鑑於非法濫倒廢棄土方嚴重破壞自然生態，團隊早已向違法濫倒廢棄物的不肖集團宣戰，在檢警調相關單位協助下，2年來的查緝行動也有具體成果，且戮力追溯源頭，力求斬草除根。

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鍾東錦在議會備詢期間也曾多次提及，苗栗縣每年產生相當數量的營建廢棄土方，加上未來桃竹苗大矽谷推動方案，預期會有更多營建廢棄土方需要處理，縣府不能視若無睹，將勇於承擔責任，面對並解決問題，正積極籌備公辦民營棄土場，杜絕非法傾倒，更有利回收再利用發揮剩餘價值。

縣府指出，在警察、環保、水利相關單位與檢方通力合作下，113年查獲違法傾倒廢棄物累計近500件，其中400餘件移請行政裁罰、63件涉及刑法移送地檢署偵辦，目前在偏鄉小徑、河堤便道等熱區路段，增設智慧道路監控系統，希望加強嚇阻及查緝效果。（編輯：張銘坤）1140109