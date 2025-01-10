台中購物節壓軸精品宅 單身男睡夢中接中獎電話

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中購物節活動今天舉行壓軸千萬精品好宅抽獎，35歲單身蔡姓男子睡夢中接獲台中市長盧秀燕電話通知中獎，語氣非常淡定，蔡姓男子只以新台幣323元在北屯全家超商購物就中獎。

台中市政府上午舉行去年12月25日結束的購物節精品好宅抽獎，盧秀燕與商圈、夜市代表等在律師見證下，一起揭曉好宅得主，中獎機會約1億5000萬分之一。

盧秀燕現場致電通知住南區的蔡姓男子，有別前5屆購物節好宅得主都是女性，第6屆首次出現男性得獎者。

幸運獲獎的蔡姓男子表示，他在租車行上班，目前租房，接電話時還在睡覺；盧秀燕問及中獎後有什麼打算，蔡姓男子說，沒什麼打算，現在只想睡覺。

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盧秀燕表示，第6屆購物節消費登錄金額破353億元，較前一屆增加25億元，在全國辦理購物節活動縣市中，是唯一連續破300億元城市，從外縣市到台中消費金額也達64億元，消費最高的是彰化縣17.8億元，其次依序是南投縣、雲林縣，而台北市、高雄市及新北市消費金額也破4億元。

她說，購物節祭出現金獎約3億元，到偏鄉消費可加乘計算，有高雄民眾到和平區大雪山森林遊樂區消費就中百萬現金，也有台北市民在社群網站臉書（Facebook）分享到東勢區旅遊抽中現金獎，還有台中市民到龍井區加油中百萬汽車獎。（編輯：李明宗）1140110