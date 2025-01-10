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彰縣試辦垃圾隨袋徵收 半年減量425公噸

2025/1/10 15:11（1/10 15:21 更新）
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彰化縣環保局自2024年7月起，針對超商及北斗、田中等6個產業園區推動垃圾費隨袋徵收，統計半年來垃圾減量達425公噸，成效良好，將持續推動。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月10日
彰化縣環保局自2024年7月起，針對超商及北斗、田中等6個產業園區推動垃圾費隨袋徵收，統計半年來垃圾減量達425公噸，成效良好，將持續推動。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年1月10日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣10日電）彰縣環保局去年7月起，針對超商及北斗、田中等6個產業園區，試辦垃圾隨袋徵收；環保局統計，半年來垃圾減量達425公噸，等於85輛垃圾車載運量，因成效良好，將續推動。

彰化縣環保局今天發布新聞稿說明，去年7月1日起，環保局為落實資源循環處理，比照6都隨袋徵收作法，提高垃圾減量效果，針對4大超商7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商共477家，以及北斗、田中及福興等6個產業園區共350家事業單位，辦理隨袋徵收試辦作業。

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環保局製作33公升、75公升及120公升3種容量專用垃圾袋，單價分別為新台幣40元、90元、145元，依各自需求訂購，半年來，垃圾減量共計425公噸，相當於85輛垃圾車可載運的垃圾量，破袋檢查合格率達86%以上。

環保局指出，因垃圾減量成效良好，且辦理隨袋徵收的收入與支出大致持平，環保局將維持現行費率延續辦理隨袋徵收政策，持續輔導業者落實規定，一般垃圾使用專用垃圾袋包裝後交付垃圾車處理及確實垃圾分類，也會持續不定期派員巡查，減少違規情形。（編輯：郭諭儒）1140110

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