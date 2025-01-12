瑪家鄉資收處理量能不足堆小山 彭啓明視察允補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東瑪家鄉去年資源回收率突增56%，全鄉僅2輛資源回收車，往返清運時間延遲惹民怨，又因空間與人力不足，回收物堆積如小山。環境部長彭啓明視察，允諾補助1輛資收車。

去年8月1日起，屏東縣加強執行垃圾破袋檢查作業，瑪家鄉落實分類破袋檢查，去年共回收逾20公噸，資源回收物數量在執行加強破袋檢查後增加56%，因空間與人力不足，導致瑪家鄉公所前的資源回收場的回收物堆積如小山。民進黨立委伍麗華多次質詢，今天由環境部長彭啓明現場視察。

瑪家鄉長羅清仁會中指出，自加強垃圾破袋檢查以來，垃圾量減少一半，但資源回收量卻曾56%，全鄉僅2輛資源回收車，無法負荷暴量的回收物，常得往返清運，增加民眾等待時間，且現有的車輛老舊，故障率高與維修費遽增，再加上資源回收場因空間與人力不足，都增加公所處理壓力。

羅清仁說，盼中央協助補助回收車、興建新的資源回收場經費及人力問題，提升民眾清運資源回收物便利性，並獲得正面成果回饋。

瑪家鄉民代表柯俊傑提及，資源回收場因人工整理趕不上回收的量，導致囤積，建議將回收物分門別類清運，例如週一收紙類、週二瓶子等，用最簡易的方式減少回收場2度整理時間。

彭啓明會後接受媒體聯訪表示，瑪家鄉資源回收做的很好，「（補助）回收車的部分第1輛沒有問題」，會全力支援，第2輛再另行評估。

彭啓明強調，興建新資源回收場部分，輔導鄉公所寫計畫再向環境部申請；另外，建議可朝零廢棄小鎮提升環保，打造全台示範場域。

透過 Google News 追蹤中央社

伍麗華提及，原鄉地理環境與平地不同，如涼山部落道路狹小，垃圾清運車體積限制無法轉入小巷弄內，因垃圾車能行駛的馬路距離部落超過500公尺，民眾甚至發展出用摩托車幫忙載垃圾到垃圾車上，酌收新台幣10元的現象。

彭啓明結束視察行程後，再前往今年獲環境部「低碳永續家園村里多元競賽」得獎的內埔鄉東片社區及隘寮社區。彭啓明肯定社區用心努力，鼓勵持續努力成為全國典範。（編輯：李淑華）1140112