面對罷免浪潮 黃健豪廖偉翔同聲不影響問政進度節奏

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（中央社記者蘇木春台中13日電）公民團體發起罷免台中多名藍營立委，面對罷免浪潮，國民黨立委黃健豪、廖偉翔今天受訪表示，現階段以該做建設為主，反對聲音會聆聽也尊重，不影響問政進度與節奏。

公民團體發起罷免台中黃健豪、廖偉翔等多名藍營立委，昨天在南屯國民運動中心前舉辦連署書聯合收件活動，當天共計收到逾千份連署。

黃健豪與廖偉翔今天邀請交通部長陳世凱，到台中進行交通建設考察；針對罷免團體批藍委「舔共」，黃健豪接受媒體聯訪時表示，從政以來一直都是以台灣為主，對人民有利的方式來做該做的事情，各項地方建設或法案預算爭取，都是希望幫選區最大建設為主，沒有舔共不舔共問題。

黃健豪說，每個人都有各自不同政治立場，都只能尊重，不管怎樣，在立委職位上，該做的事情就把它做好，有反對聲音，會聆聽也尊重，不影響問政進度與節奏。

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面對罷免浪潮，黃健豪表示，現階段以該做的建設為主，該爭取的法案，把立委本分工作做好，不要受到政治風波影響，做一天和尚敲一天鐘。

廖偉翔說，還是持續堅定地做富國利民、推動地方建設，這樣才是正確的事情，全台「惡罷」到處亂竄，「當然是希望影響我們正常的節奏」，但他還是持續堅定，該推的建設就要推動，該過的法案就要過，抱持正向陽光態度面對。（編輯：陳仁華）1140113