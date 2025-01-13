墾丁大街人行空間改善 農曆年前完成第1階段

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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東縣政府與公路局進行墾丁大街人行空間改善工程，全長約1.5公里。屏東縣長周春米表示，第1階段夏都飯店至墾丁青年活動中心，預計農曆年前完成，讓遊客愉快過節。

墾丁大街人行空間改善工程進行中，周春米今天南下視察工程進度，要求農曆年前先完成第1階段，夏都飯店至墾丁青年活動中心人行道路段，讓遊客到墾丁能夠愉快逛街過節。

為提升墾丁地區街容景觀，周春米也指示，盡速邀集墾丁國家公園管理處、公路局南工分局、恆春鎮公所及管線等相關單位，研商如何進行廣告招牌、入口環境等整體改善相關事宜，為墾丁大街帶來不一樣面貌。

屏東縣政府工務處新聞稿表示，帶有異國風情的墾丁大街是遊客必逛台26線路段之一，每逢假日或旅遊旺季，常因人潮密集而須實施交管，縮減車道或管制車輛通行。然而現況道路兩側並未提供完善人行與臨時停車空間，最外側車道常因裝卸貨與遊客消費行為被占用，且夜間設攤後，遊客僅能行走於最外側車道、與車輛爭道，影響行車安全且降低觀光遊憩品質。

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工務處指出，改善工程以人本思維重新規畫墾丁大街車道配置及安全舒適通行空間，改善範圍為台26線34K+460（大尖山停車場）至36K+000（福容大飯店）止全長約1.5公里，施作內容包含車道鋪面改善、新設實體人行道與墾丁大街內標線型人行道等。

工務處提及，工程去年12月26日開工，預計今年1月20日農曆過年前可完成夏都飯店至墾丁青年活動中心人行環境改善，為不影響遊客春遊，墾丁青年活動中心至福華飯店段人行道則於農曆年後施作，預計3月底前竣工。（編輯：李淑華）1140113