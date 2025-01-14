士林區農會傳人頭會員爭議 北市府移送檢方偵辦

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市產發局表示，針對士林區農會會員資格及人頭會員疑義案，已通知農會處理且抽查會員戶籍均合規，為避免爭議延燒，已移送士檢偵辦，至於官員領提貨券與農會選舉無關。

鏡週刊報導，台北市士林區農會2月將舉行理監事改選，兩派參選人馬競爭激烈，接獲投訴指士林區農會近期有大批人頭會員加入，主管機關台北市產發局接獲檢舉卻未積極清查，另負責農業發展業務的2名官員未避嫌，收受等同現金新台幣數千元農會提貨券。

對此，台北市產業發展局今天發布新聞資料表示，有關士林區農會會員資格及人頭會員疑義案，2024年5月起就多次接獲檢舉，都即時要士林區農會配合清查，並於9月23日就陳情人檢舉的爭議地籍資料辦理現地勘查，並把結果移給士林區農會提報理事會審議。

產發局指出，但農會未積極處理，依農會法發函警告，並依同法函請農業部同意撤銷此會議決議，未獲同意，農業部通知應輔導士林區農會，並依農會法送理事會審定。

產發局表示，後續依農業部要求拜會士林區農會，並要農會提供爭議會員的入會申請資料供查核，農會卻稱都依相關規定辦理審查，拒絕提供。

產發局指出，為避免此案爭議延燒影響選務，同年11月22日把全案移送台灣士林地方檢察署偵辦。為求慎重，2024年12月3日辦理士林區農會會員戶籍抽查作業，結果皆符合規定。

產業局表示，針對農會會員的入會及異動審查，會依農會法等規定，秉持公平、公正、公開原則督導士林區農會，維護農民權益。

至於2名官員領取農會提貨券，產發局解釋，此提貨券是2024年3月辦理會員代表大會時，為達促銷農產品效用，致贈給出列席人員，並非士林區農會贈予，也不是近期發生，與士林區農會選舉爭議無關

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產發局表示，此案經接獲陳情及議員質詢後，就交由政風調查完畢，並依北市府公務員廉政倫理規範要求相關人員付費購置同等值物品歸公使用及完成廉政教育訓練，且口頭告誡嚴禁類此情形再發生。

產發局指出，市長蔣萬安要求產發局公務員之後參加公務活動所收受財物，無論是否具職務利害關係，均按照台北市政府廉政倫理規範規定辦理，不得再犯。（編輯：郭諭儒）1140114