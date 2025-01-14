苗縣頭屋國中操場老舊破損 立委爭取會勘改善

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣頭屋國中發展田徑、木球等重點體育項目，學校操場跑道老舊多次修補仍有多處破損，民進黨立委沈發惠辦公室接獲陳情，邀教育部體育署及縣府相關單位會勘，爭取改善。

沈發惠苗栗辦公室主任、民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦今天表示，頭屋國中設有3班體育班，發展田徑、籃球、木球等重點項目，是縣內基層體育選手培訓搖籃，學校操場使用逾14年，300公尺的跑道長期使用多處破損，經過多次局部修補，滿是大大小小的「補丁」痕跡。

陳詩弦指出，跑道現況仍有多處破損，具有安全疑慮，家長透過民進黨縣議員徐筱菁請託，向立委沈發惠陳情，昨天會同議員、教育部體育署科長、縣府教育處體健科及家長會長等人共同到校會勘。

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會勘決議包括，整修計畫以操場跑道為優先，跑道周圍有榕樹竄根，可能影響跑道壽命，請學校妥善處理並提出移樹計劃；體育署同意農曆年過後，盡快安排專家學者入校專業會勘；跑道內側積水水改善部分，與專家學者協調後，再決定處理方式；此外，縣府同意負擔相關配合款，由徐筱菁協調縣府應配合事項。

陳詩弦說，沈發惠擔任民進黨不分區立委，也是苗栗子弟，對苗栗縣內各項建設補助積極協助爭取，將持續努力服務。（編輯：張銘坤）1140114