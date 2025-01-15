雲林警察傳愛逾20載 歲末揪團作公益讓210戶好過年

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣警察局從民國90年起，每逢歲末年終結合各界善心人士、團體，發起「關懷弱勢、迎春送暖過好年」活動，幫助獨居老人及貧困弱勢家庭過個溫馨快樂農曆年。

雲林縣警察局今天舉辦「關懷弱勢迎春送暖過好年」捐贈典禮，雲林縣警察局長李建民主持，國民黨雲林縣議員賴淑娞、元進莊企業董事長吳政憲等人將捐贈的民生物品交給警察，由各分局代為轉贈給210戶貧困家庭。

李建民表示，雲林縣警察局揪團作公益，希望拋磚引玉，歲末寒冬送溫情，藉此活動激發社會大眾愛心，大部分捐贈人參與本活動，自民國90年起，已長達20多年，散播愛至縣內20鄉鎮亟需關懷的家庭或獨居老人，祝福民眾歡喜迎春過好年。

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松昱順心社會福利基金會董事長唐松章說，敬佩警察除了維持公共秩序、保護社會安全，還注意到關懷弱勢，他秉持企業責任，參與救助活動，藉由警察的手將愛心送到需要幫助的家庭手上。

雲林縣警察局指出，除持續推動急難紓困、協助個案轉介民間團體申請救助外，並指示各分局調查轄內急需關懷救助的獨居老人及貧困弱勢家庭，結合各界善心人士、團體，發起「關懷弱勢、迎春送暖過好年」活動，於農曆春節前夕發放愛心物資。（編輯：陳仁華）1140115