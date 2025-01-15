加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
山雀T1成功升空 將驗證台灣太空中心立方衛星設計製造能力
首頁 / 地方

雲林警察傳愛逾20載 歲末揪團作公益讓210戶好過年

2025/1/15 13:33（1/15 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣警察局自民國90年發起「關懷弱勢－迎春送暖過好年」活動，局長李建民（2排左5）15日表示，希望能拋磚引玉，在歲末寒冬送溫情，激發社會大眾愛心一起做公益。中央社記者姜宜菁攝 114年1月15日
雲林縣警察局自民國90年發起「關懷弱勢－迎春送暖過好年」活動，局長李建民（2排左5）15日表示，希望能拋磚引玉，在歲末寒冬送溫情，激發社會大眾愛心一起做公益。中央社記者姜宜菁攝 114年1月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣警察局從民國90年起，每逢歲末年終結合各界善心人士、團體，發起「關懷弱勢、迎春送暖過好年」活動，幫助獨居老人及貧困弱勢家庭過個溫馨快樂農曆年。

雲林縣警察局今天舉辦「關懷弱勢迎春送暖過好年」捐贈典禮，雲林縣警察局長李建民主持，國民黨雲林縣議員賴淑娞、元進莊企業董事長吳政憲等人將捐贈的民生物品交給警察，由各分局代為轉贈給210戶貧困家庭。

李建民表示，雲林縣警察局揪團作公益，希望拋磚引玉，歲末寒冬送溫情，藉此活動激發社會大眾愛心，大部分捐贈人參與本活動，自民國90年起，已長達20多年，散播愛至縣內20鄉鎮亟需關懷的家庭或獨居老人，祝福民眾歡喜迎春過好年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

松昱順心社會福利基金會董事長唐松章說，敬佩警察除了維持公共秩序、保護社會安全，還注意到關懷弱勢，他秉持企業責任，參與救助活動，藉由警察的手將愛心送到需要幫助的家庭手上。

雲林縣警察局指出，除持續推動急難紓困、協助個案轉介民間團體申請救助外，並指示各分局調查轄內急需關懷救助的獨居老人及貧困弱勢家庭，結合各界善心人士、團體，發起「關懷弱勢、迎春送暖過好年」活動，於農曆春節前夕發放愛心物資。（編輯：陳仁華）1140115

#警察局
#李建民
#國民黨
#雲林縣
#雲林縣警察局長
#吳政憲
李建民
守護鄉親財產教民眾識詐 雲林警啟動打詐儀錶板雲林某暑假成長營涉不當管教罰6萬 加害人送辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：