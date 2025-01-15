魚池鄉除夕送弱勢年菜 國姓鄉招待獨居長輩圍爐

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）助弱勢好過年，魚池鄉公所結合日月潭多家飯店，除夕當天送上現做熱騰騰年菜給鄉內弱勢戶；另外，國姓鄉公所今天在泰雅渡假村舉辦獨居長者圍爐聚餐，盼長輩感受溫暖與關懷。

關懷弱勢家戶，魚池鄉公所、魚池鄉民代表會辦理公益年菜活動邁入第14年，將於1月28日發出200多份年菜禮盒給鄉內低收入戶、獨居長者、村長提報弱勢戶。魚池鄉長劉啟帆說，感謝日月潭涵碧樓、力麗儷山林會館、九族文化村等13家業者踴躍響應，助弱勢好過年。

鄉公所今天舉辦記者會介紹菜色，劉啟帆表示，幸福年菜5菜1湯由各家飯店業者於除夕一早烹煮、裝盤，再由鄉長、鄉民代表、飯店業者、村長、鄉公所人員兵分多路將現做溫暖年菜送至13村關懷戶家庭；另外，歡迎全國民眾春節遊日月潭，多家飯店、餐廳推出優惠。

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國姓鄉公所今天也與泰雅渡假村聯合舉辦獨居長者圍爐聚餐活動，同時安排銀髮長輩打擊樂表演、社區歌唱班學員獻聲、老師帶領長者律動共舞等，現場充滿歡樂氣氛。國姓鄉長邱美玲說，鄉公所全力支持，除派遊覽車接送長輩用餐，也請鄉公所主管陪同服務長者。

泰雅渡假村表示，雖然物價逐年升高，但仍不計成本為長者準備豐富、溫馨餐點，且特別考量長者飲食需求，餐點主要以營養均衡、易於咀嚼且有助消化的料理為主，顧健康更讓長者品嚐美味，同時邀長輩漫步泰雅渡假村，搭配導覽人員欣賞大自然美好。（編輯：李淑華）1140115