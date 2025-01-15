某主管被控職場霸凌 國道警：審議結果不成立

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（中央社記者趙敏雅新北15日電）國道公路警察局某課室主管被控職場霸凌，長期言語羞辱下屬、朝下屬丟擲公文等，基層申訴不成立。國道公路警察局表示，曾邀外部委員共同參與審查，尊重專業判斷。

1名科員向媒體投訴任職國道公路警察局1年多，長期被單位主管辱罵，甚至當眾辱罵，將公文往她身上丟，讓她恐懼上班，多次到身心科求診服藥。

另有多名員警投訴，這位主管只要當天心情不好，就會對下屬言語羞辱，還會製造孤立、壓榨，以肢體攻擊下屬，甚至不給報加班、調職最後1天被退公文，在門口站了40分鐘才給辦離職。

內政部警政署國道公路警察局回應，相關內容與事實不符，因職場霸凌是主管相關業務，為了避嫌，改由督訓科主導辦理。

國道公路警察局表示，去年9月接獲科員申訴案，立即成立專案小組調查，並將調查結果移交「安全及衛生防護小組」審議，邀外部委員共同參與審查，依據調查事實及雙方當事人陳述內容，經充分討論，認定被申訴人未有以敵視、討厭、歧視為目的及連續侵害申訴人權利等情事，決議申訴所述職場霸凌事件不成立。

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另外，國道公路警察局說，去年11月接獲匿名投訴，稱某單位主管長期職場霸凌，對部屬咆哮，把同事叫進去辦公室大罵，用上對下言語暴力造成員工精神傷害等情形，經調查部室人員均稱無投訴事實，同時將全案移請「安全及衛生防護小組」審查，審議結果職場霸凌事件不成立。

國道公路警察局表示，2案調查結果雖未發現職場霸凌行為，警察局仍適度調整投訴者工作及業務，並呼籲外界理性看待。（編輯：方沛清）1140115