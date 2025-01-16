鵬管處新處長王玟傑 目標打造智慧、永續風景區

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）交通部觀光署國家風景區處長人事異動，屏東大鵬灣國家風景區管理處長由原副處長王玟傑接任。他表示，大鵬灣肩負全台最大觀光BOT開發使命，以打造智慧、永續風景區為目標。

王玟傑今天接任大鵬灣國家風景區管理處長，他以書面表示，大鵬灣肩負全台最大觀光BOT開發重要使命，以打造成智慧、永續並存風景區為目標。同時也將致力於打造全台最綠風景區，積極推動藍碳發展，結合濕地保育、灣域水質淨化與環境教育，為風景區注入更多永續價值。

王玟傑說明，將全面落實6A策略，從吸引力到可用性全面提升景區競爭力；打造夜間經濟、零碳藝術裝置、無人機場域等亮點，提升服務力與設施永續性，提供智慧化旅遊體驗；另將推動多元活動，將帆船生活、運動觀光、迎王文化等特色與創新科技結合，吸引更多國內外遊客；同時透過藍碳計畫與綠色交通，促進生態保育與旅遊發展平衡，逐步將大鵬灣打造為智慧永續的國家風景區。

大鵬灣BOT案引發多年糾葛，地方人士指出，王玟傑曾任副處長多年，熟悉BOT案來龍去脈，也較能依地方民情協調。

大鵬灣位於屏東東港，大鵬灣國家風景區管理處於民國93年，以BOT方式，與大鵬灣國際開發公司簽約，營運期到147年，業者不堪虧損於108年與鵬管處終止契約，並指控鵬管處未完成污水截流系統，鵬管處認為指控不實。

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大鵬灣BOT解約後，鵬管處於111年，以新台幣15億元購回先前業者已建置的FIA認證G2等級賽車場、酒店等設施。

觀光署重新規劃面積約210公頃的大鵬灣開發案，盼營造成具夏威夷特色的景點。大鵬灣渡假區將分3區招商，包括：大鵬灣國際觀光遊憩設施興建案（遊一區及遊艇港區）、國際休閒園區新建案（遊二區）及國際觀光遊憩設施興建營運移轉案（遊三區）。（編輯：郭諭儒）1140116