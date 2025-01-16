台南市麻豆區某土雞場感染禽流感 撲殺逾7000隻

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市麻豆區某處土雞場古早雞出現異常死亡，台南市動物防疫保護處採檢確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，今天完成全場逾7000隻古早雞撲殺，再送到焚化爐銷燬。

台南市動保處今天指出，1月12日獲報麻豆區土雞業者主動通報場內古早雞異常死亡，當天派員移動管制及疫情調查，且採樣送農業部獸醫研究所檢驗，確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。

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動保處今天完成撲殺11週齡古早雞7757隻，再運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，對撲殺場周邊半徑1公里內5場禽場採樣監測，1-3公里內7場禽場訪視查核及發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，加強化製場死亡化製數量異常管控，阻隔疫病傳播。

動保處表示，H5N1亞型高病原性禽流感透過候野鳥遷徙傳播病原，再以產銷系統水平傳染，已重創歐洲、美國及日本家禽產業。今年全國迄今確診及撲殺禽流感禽場共5場（土雞4場、肉鵝1場），其中台南市1場。（編輯：謝雅竹）1140116