竹市綠營設連署站罷免高虹安、鄭正鈐 20日收件

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（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）民進黨竹市黨部表示，為推動「雙罷免」國民黨立委鄭正鈐及停職中的新竹市長高虹安，將在立委柯建銘及黨籍竹市議員服務處等地設罷免連署站，20日開始收件。

民進黨新竹市黨部今天發布新聞稿，主委施乃如表示，高虹安的施政滿意度低，對市政無建樹；鄭正鈐沒為新竹爭取建設，只會護航國民黨毀憲亂政的法案，人民深惡痛絕。

施乃如說，新竹市的公民團體已積極推動高虹安及鄭正鈐的罷免連署，近期國民黨、民眾黨持續惡意凍結或刪除中央政府總預算，影響民生甚鉅，再度激起民眾罷免意願。

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為回應新竹市民對罷免案的期盼，施乃如說，今天竹市黨部召開執、評委會議，決議黨部及相關黨公職將全面啟動罷免。

施乃如說，將在柯建銘、陽明交大特聘教授林志潔服務處、民進黨新竹市黨部、前竹市議員李妍慧辦公室、多名黨籍議員服務處等設罷免連署站，20日起協助民眾填寫和收件。（編輯：張銘坤）1140117