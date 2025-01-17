加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／賴總統接見彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實
首頁 / 地方

北海坑道增設通用化步道 馬管處推動樂齡永續

2025/1/17 18:58（1/17 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬祖國家風景區管理處113年規劃於北海坑道出入口建置通用化步道，並結合戰地風格，以軍事迷彩設計與特質地景融合，提升遊客旅遊體驗。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年1月17日
馬祖國家風景區管理處113年規劃於北海坑道出入口建置通用化步道，並結合戰地風格，以軍事迷彩設計與特質地景融合，提升遊客旅遊體驗。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣17日電）北海坑道、大漢據點與南竿遊客中心為遊客必訪景點，馬祖國家風景區管理處以樂齡永續與智慧數位為主軸，近期已增設通用化步道、AED與緊急照明設施，使民眾參觀更便利。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，響應交通部觀光署政策，以樂齡永續與智慧數位為主軸，重視使用者需求，開拓馬祖成為獨特戰地、文化、藝術景觀、生態資源為基礎的永續島嶼。

為提供老少咸宜遊憩環境，馬管處自109年至112年陸續增設無障礙坡道2條、觀海平台1座，並改善機車停車空間友善性。北海遊憩區坑道內則加裝AED及緊急照明設施，並於2處出入口加裝CCTV監視器、電子圍籬及智慧多語系導覽設施，提升景區安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，馬管處於113年規劃於北海坑道出入口建置通用化步道，並結合戰地風格，以軍事迷彩設計與特質地景融合，另透過補植植栽，提升基地保水性及維護其自然景觀。新整修完畢的男女公廁，增設全熱交換器，並引進智慧化資訊面板，提供良好如廁環境。

馬管處透過新聞稿強調，北海坑道周邊環境改善、通用化步道跟南竿遊客中心公廁啟用，象徵大北海遊憩區全齡友善旅遊環境更加健全，未來持續改善轄下各景點觀光資源設施，在即將到來的春節假期，讓遊客體驗升級有感升級的旅遊環境。（編輯：林恕暉）1140117

#馬管處
#北海坑道
馬祖國家風景區管理處響應交通部觀光署政策，以樂齡永續與智慧數位為主軸，近期在北海坑道出入口增設通用化步道，象徵大北海遊憩區全齡友善旅遊環境更加健全。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年1月17日
馬祖國家風景區管理處響應交通部觀光署政策，以樂齡永續與智慧數位為主軸，近期在北海坑道出入口增設通用化步道，象徵大北海遊憩區全齡友善旅遊環境更加健全。（馬祖國家風景區管理處提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年1月17日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：