壽山動物園賀新春 春節連假12歲以下免費入園

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄市壽山動物園歡喜迎蛇年，祭出春節連假全台12歲以下兒童免費入園優惠。大年初一至初五推「蛇來壽山賀新春」系列活動，包括生態介紹、兒童劇團表演、集章闖關等。

高雄市長陳其邁表示，高雄蛇年活動精彩可期，壽山動物園更是親子旅遊首選。今年加碼推出新春賀禮，25日至2月2日期間，全台12歲以下兒童皆可免費參觀壽山動物園。

陳其邁也推薦遊客，可先到愛河灣參觀高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，再搭乘便捷的大眾運輸，前往壽山動物園探訪可愛動物。

高雄市觀光局透過新聞稿表示，許多宗教、神話和文學中，蛇常為象徵富饒或者創造生命的力量，特別是在原住民族如布農、排灣、魯凱或泰雅族的文化中，百步蛇更作為祖靈象徵或神話傳說的重要元素。

高雄觀光局長高閔琳說明，壽山動物園在空橋上下都設置以「高雄熊」及動物明星為主題的春聯斗方造型打卡點。為呼應蛇年，「蛇來壽山賀新春」系列活動，在29日、30日及2月2日邀請台灣爬行類動物保育協會講師，以深入淺出的方式介紹爬蟲類奧妙世界。

31日則有豆子劇團為動物園編排的全新劇目「好嚴肅的農場蛇年迎新春」，將帶來笑聲滿滿的歡樂演出；2月1日還有集章闖關活動，親子可在園區共度美好時光。

高閔琳也推薦大小朋友前來動物園探訪園區內的「蛇」明星，包括擁有深棕色斑點、宛如穿著迷彩服的緬甸蟒「LULU」，以及因白化現象而全身布滿淡黃色斑點、彷彿披上黃色禮服的黃金蟒「金金」。

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動物園於春節期間也推出各式趣味闖關活動、街頭藝人表演、DIY手作體驗及園區餐飲「光室咖啡」單筆消費滿額抽紅包遊戲。「夜宿壽山動物園」生態營隊，在寒假期間推出4天3夜活動行程，目前正開放報名中。

此外，喜樂時代影城適逢9週年，春節期間也推出零食大禮包福袋和多項超值活動，全台喜樂時代影城皆適用，只要現場購買套餐組合，加價新台幣288元就可以把金蛇福袋帶回家。（編輯：郭諭儒）1140118