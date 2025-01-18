高雄美濃鄉親書畫藝文展 展現客家活力與創意

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（中央社記者張已亷高雄18日電）美濃客家文物館今天起展出高雄市客屬美濃同鄉會「美濃鄉親書畫藝文展」，集結10名會員，共61件書法、油彩等創作聯展，展現客家人充滿活力與創意的藝術細胞。

高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞上午出席開幕茶會及聆聽作品導覽，感謝美濃同鄉會理事長吳至安等人促成展出，讓民眾能欣賞客家典藏文物及繽紛多彩客家藝術作品，盼未來公私持續協力，讓高雄客家語言文化綿延流長。

楊瑞霞表示，美濃客家文物館為連結美學與在地客家文化的樞紐，空間展出鄉親的書畫藝文作品，讓民眾感受美濃客家人豐富藝術創作能量與風情，希望透過這次藝術展覽凝聚客家鄉親感情，促進在地藝文發展。

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高市客委會今天發布新聞稿指出，高雄市客屬美濃同鄉會員們基於對美濃的認同和回饋，及抱持凝聚彼此情感和為家鄉服務的精神而加入同鄉會，會員們平時常利用空閒時間共同練習書畫。

客委會表示，這次聯展以多元創作媒材呈現，共展出繪畫、攝影、書法、拼布畫等61件作品，包含美濃山下風光、三合院、水圳等，透過藝術家心境轉化及筆觸或鏡頭，展現美濃鄉親才華洋溢、情感豐沛的人文關懷，展期自今天起至3月16日止，歡迎民眾到美濃客家文物館特展室看展。（編輯：郭諭儒）1140118