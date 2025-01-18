新北市立殯儀館優化說明會 民代與官員台上推擠

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市立殯儀館優化規劃說明會，「反板殯擴建自救會」今天到場拉布條抗議，民進黨市議員黃淑君與民政局長林耀長等人一度推擠衝突。藍綠議員盼多溝通，不要撕裂市民情感。

位於板橋區的新北市立殯儀館民國74年完工，因設備老化、禮廳與冰櫃不足，衍生噪音、交通等問題，拆遷或現址改建討論多年。新北市民政局今天在新埔國中舉行第2場說明會溝通，並表示因應死亡人口逐年攀升，有急迫性及必要性調整殯葬設施，提出板殯優化方案，因應未來問題。

民政局說，優化內容包括殯儀館立體化為地上6層及地下5層建築，新增現代化禮廳、冰櫃、多功能室等設施，提供更明亮、乾淨的治喪環境。並重新規劃交通動線、增加停車格數，降低影響周邊住家。

民政局強調，尚未做出任何改建或遷建的決策，說明會是加強溝通，聽取板橋區市民心聲，並非為環境評估或都市計畫變更等程序而召開。

國民黨新北市議員周勝考則與里民組「反板殯擴建自救會」到場拉白布條，反對現址擴建。他說，市府「假優化真擴建」導致地方意見分歧，呼籲停止紛爭對立。國民黨市議員林國春、劉美芳等到場在台下訴求，希望兼具優化現有設備，分散治喪量能到其他區域，可以提升殯葬品質。

民進黨市議員石一佑、戴瑋姍也到場在台下表達意見，希望多和市民溝通，且民政局要到市議會提出專案報告。

民進黨市議員黃淑君則上台，欲拿麥克風講話，一度與民政局長林耀長發生肢體推擠，其他官員也上台阻隔兩人，過程中，林耀長眼鏡差點掉落。

黃淑君告訴中央社記者，她只是要求林耀長下到台下與民眾對話，會給予保護，且她沒有先揮拳推人，不允許遭抹黑，官員圍上來時，她要求不要拉扯，「與人民站在一起，這樣子有錯嗎」。

林耀長接受中央社記者電訪表示，「官員怎麼會去推議員」，所有民代都在台下發言，他是婉拒黃淑君搶麥克風講話，「沒有推議員」。包括黃淑君，所有民代都可在台下發表意見，現場民眾皆可見證過程。他說，無論立場為何，都應秉於事實基礎，理性討論、相互尊重。

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國民黨新北市議會黨團則發布新聞稿表示遺憾與譴責，並指出無論各界意見有多大差異，舉辦說明會就是為了要讓大家依民主程序表達看法、彼此說服，希望與會者都能冷靜自重。

民政局說，23日晚間7時在板橋文德國小學生活動中心，將加開1場說明會，共為市立殯儀館、新北殯葬議題的未來發展，找到最佳解決方案。（編輯：林恕暉）1140118