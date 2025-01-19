偏鄉巡迴犬貓絕育活動 高雄大樹區姑山倉庫登場

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高市動保處今天舉辦今年度偏鄉巡迴犬貓絕育三合一活動，首站來到大樹區姑山倉庫，提供犬貓絕育、狂犬病疫苗、晶片施打服務及免費動物醫療諮詢，吸引民眾帶毛孩參與。

動保處處長葉坤松表示，去年動保處共舉辦28場次偏鄉巡迴犬貓絕育活動，合計絕育1814隻犬貓，考量偏鄉缺乏動物醫療資源並為加強犬貓源頭控管，今年將持續辦理巡迴犬貓三合一絕育服務市民。

動保處表示，飼主除了需負寵物登記、狂犬病疫苗施打、絕育等基本責任，為提升動物福祉，活動中亦聘請臨床獸醫師並設置動物醫療諮詢站，供毛孩爸媽諮詢毛小孩可能面臨的疾病照護與飼養衛教上的需求。

今天活動有144隻犬貓施打狂犬病疫苗、106隻打晶片辦寵物登記，還有101隻犬貓完成絕育手術。葉坤松提醒，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，嚴重可能致命。

葉坤松說，現行動物保護法規定，犬貓飼主未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處新台幣5萬元以上罰鍰；未辦理寵物登記與施打狂犬病疫苗也將處3000元以上罰鍰。

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動保處表示，今年偏鄉巡迴犬貓絕育活動已於農曆年前啟動，下一場將於2月15日前往桃源區拉芙蘭里及建山里活動中心辦理，呼籲偏鄉民眾可多利用。

另外，針對市區的毛孩爸媽，今年度犬貓絕育補助活動也已開跑，年滿18歲高雄市民、每人申請上限2隻，於活動期間內攜帶犬貓至高市獸醫診療機構辦理絕育手術即可向動保處提出申請，名額有限。（編輯：李淑華）1140119