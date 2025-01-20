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日本前橋市長訪台南 雙方盼文教交流友誼傳遞下一代

2025/1/20 17:15（1/20 17:26 更新）
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日本群馬縣前橋市長小川晶（左）20日率團拜會台南市政府，致贈紀念品給台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月20日
日本群馬縣前橋市長小川晶（左）20日率團拜會台南市政府，致贈紀念品給台南市長黃偉哲（右）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月20日
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）日本群馬縣前橋市長小川晶今天率團到台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就農業、觀光等領域進行交流，黃偉哲盼能讓更多前橋市民及年輕學子認識台南，將友誼傳給下一代。

小川晶率領前橋市農業、觀光相關人員一行7人，今天造訪台南市政府，黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、觀光旅遊局長林國華、農業局代理局長陳仲杰等人進行雙邊交流。

黃偉哲在會中表示，去年6月到前橋市辦理台南祭活動時，曾與小川晶會面，台南產品也受到當地民眾歡迎，很高興此次在台南迎接前橋市參訪團。

黃偉哲說，日治時期最後一任台南市長羽鳥又男為前橋市出身，留下修復孔廟、赤崁樓等歷史文化建築事蹟；另外，台南還有台南知事官邸、烏山頭水庫等與日本淵源深厚且富教育意義景點，希望可讓更多前橋市民及年輕學子認識台南，將友誼傳遞給下一代。

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小川晶表示，去年3月上任後，就決定要延續前橋市與台南市友誼，近年雙方交流密切，包括去年2月前橋市政府受邀參加2024台灣燈會開幕式，以及在前橋市舉辦台南祭等活動，此次雖然是昨天傍晚才抵達台南，但已感受到台南兼具文化古都與科技新城魅力，對未來雙方交流充滿期待。

台南市政府提供資料指出，前橋市位於日本群馬縣，為群馬縣廳所在地，近年積極與台南展開交流，黃偉哲與小川晶都期待在農產交流之外，未來也能開拓文化、教育、體育、高科技等方面交流。（編輯：陳仁華）1140120

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