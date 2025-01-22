松柏嶺、獅山等6遊客中心 初一至初五發送錢幣賀卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）因應農曆春節，參山風景區管理處指出，1月29日至2月2日大年初一至初五，在獅山、松柏嶺等6個遊客中心將舉辦手作DIY體驗活動，每天也會發送50份錢幣賀卡，歡迎民眾來走春。

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天發布新聞稿說明，管理處轄下的獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心，1月29日至2月2日除了辦體驗活動外，還有樂團及歌舞表演，每天也會發送50份錢幣賀卡，祝福遊客蛇年發大財。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

參山處指出，台中市霧峰區去年11月納入參山處轄區，像是霧峰林家花園、立法院民主議政園區以及光復新村等，都歡迎民眾過年走春時一遊。

參山處表示，彰化八卦山脈生態遊客中心大年初一將推出植物染、初二有循環再利用的襪子貓咪DIY體驗；松柏嶺遊客中心初一到初五則推出超人氣小茶球DIY體驗！民眾過年可先到受天宮參拜走春、田中森林公園享受森林浴、二水自行車道騎遊後，順道來遊客中心動動手，一起體驗手作。（編輯：郭諭儒）1140122