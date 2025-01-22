大鵬灣新亮點「雲光島」 不用電夜間自發光

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）大鵬灣國家風景區管理處為推動永續環保，在青洲灣打造全台首座不用電就能發光的大型夜光雕塑「雲光島」，配合春節期間舉辦的沙雕藝術展出，從白天到晚上都可欣賞藝術裝置。

鵬管處今天發布新聞稿表示，從淨零排放（Net Zero）理念發想，將大鵬灣藝術饗宴從白天延伸至夜間，加上春節期間青洲灣派對多座沙雕藝術展出，旅客可以留宿大鵬灣，白天晚上都可以欣賞藝術裝置。

鵬管處指出，「雲光島」利用特殊材料透過吸收太陽光能，晚上不插電就能發光，達到永續環境的目標，作品設置在大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林下，白天為親子遊玩、放空休憩區，夜間除了欣賞自體發光的裝置藝術外，還能利用手機來體驗「用光許願」。

設計藝術家陳昱良說，「雲光島」發想來自東港東隆宮三年一科的「迎王平安祭典」，以人們「為故鄉祈福的文化」為起頭，帶入地方特色和永續意向，延伸成虛擬童趣故事和角色，並透過公共藝術呈現故事意向，傳達對人類與環境未來「共好」的期許和祝福。

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「雲光島」設定4座類似「雲島」載體，有著各自「主題」與「島主」，包含倡導地方深度旅遊的「美美之島-金銀三姊妹」、持續地方海洋守護行動的「守護之島-海洋汪汪塢」、思考永續漁業的「日夜顛倒的討海號」、代表東港農業「里地」精神的「活力三寶樹」等。利用故事帶領大家認識東港並邀請走訪遊玩之外，也隱喻東港民間對於深度旅遊、海洋守護、永續漁業、友善農業也有許多深耕。

鵬管處提及，今年春節假期來青洲灣遊玩，除了有新地標「雲光島」外，青洲灣派對活動17日至2月12日還有日本沙雕大師製作的多座沙雕藝術展出，適合遊客走春，感受濃濃文藝氣息。（編輯：郭諭儒）1140122