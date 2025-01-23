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中彰投分署多元就業支持弱勢 打造南投遊程歡迎走春

2025/1/23 10:47
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）勞動力發展署中彰投分署透過「多元就業開發方案」，支持南投非營利組織打造在地深度遊程，每一行程都融合在地產業特色與自然之美，歡迎民眾走春，也支持弱勢就業者。

農曆春節連假將屆，許多民眾會趁假期外出走春，勞動力發展署中彰投分署今天表示，透過「多元就業開發方案」，支持南投非營利組織精心打造在地深度遊程，從「農遊水里－採梅趣」到「老樹及蝴蝶生態體驗」，每一個行程都融合在地產業特色與自然之美。

南投水里鄉商圈創生共好協會藉由多元計畫培養人員擔任導覽及行銷工作，於今年新春串聯在地青農與商家，推出「農遊水里－採梅趣」之旅，帶領遊客上山探索青梅秘境，不僅可飽覽好山水，還可採摘青梅，體驗製作脆梅樂趣，並享用水里蛇窯「陶藝術餐盒」，體驗集自然、農趣與美食的療癒旅程。

而在埔里鎮珠仔山社區裡，則隱藏著一片充滿生命故事的綠洲「文淵老樹生態教育園區」，這裡的120多棵台灣原生老樹，全是從各地搶救回來的珍貴樹種，園區透過多元就業開發方案，培訓中高齡人員提供導覽解說服務。

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中彰投分署表示，文淵老樹生態教育園區結合在地特色，推出專為親子設計的「珠勢大集－珠仔山親子生態小旅行」，不僅讓遊客與老樹零距離接觸，還能深入了解這些綠色巨人生命故事，一同感受自然生態的美好，並喚起對生態保育的關注與行動。

中彰投分署說明，「多元就業開發方案」鼓勵非營利組織進用失業者投入地方產業，開創產業新機，春節即將到來，不論採買伴手禮或出遊踏青，期盼民眾給予這些單位支持，讓方案支持與任用的弱勢失業者保有職涯發展舞台。（編輯：陳仁華）1140123

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