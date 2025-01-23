基市府啟動遊艇港招商 可建飯店最低投資額5億元

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市啟動八斗子遊艇港合作改良開發計畫，採ROT及BOT併行，民間最低投資額新台幣5億元，可興建商場、飯店等，預計2月中旬上網招商，市府期待打造成為旗艦遊艇港，帶動經濟。

基隆市政府秘書長方定安今天在記者會表示，八斗子遊艇港位於基隆市中正區，座落於東北角海岸風景區的核心地帶，且鄰近和平島、基隆嶼、潮境公園及國立海洋科技博物館，擁有得天獨厚自然景觀。港區現況擁有超過125個泊位，是北台灣最大的遊艇泊區，基地開發採ROT及BOT併行模式，盼打造成為國際海洋休閒體驗園區。

市府產業發展處副處長蔡馥嚀指出，基地包含陸域及水域，總面積達13萬2200平方公尺，合作許可年限為50年，另優先定約權20年，得標廠商在興建期間5年內，投資總額至少應達5億元。

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蔡馥嚀表示，ROT模式包含擴建與升級浮動碼頭及岸壁碼頭，提升遊艇停泊空間，增強國際接待能力，BOT模式則涵蓋遊艇俱樂部、商場、飯店等商業設施，並興建可容納30呎以上的遊艇至少150席的陸置艇庫，估計民間興建成本約為9.85億元。

蔡馥嚀說，開發權利金為1000萬元，固定權利金每年370萬元，變動權利金則依年度營收情況進行調整，估計畫在契約期內，將為政府帶來超過20億元財政收益，邀請企業共同參與開發，攜手打造遊艇港新典範。（編輯：方沛清）1140123