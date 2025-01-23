馬祖海底電纜全斷 地檢署與情治單位高度關注

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（中央社記者潘欣彤連江縣23日電）台馬2號、3號海纜昨日清晨起全斷，晚間南竿多處停電，一日2起重要基礎建設障礙，讓各界高度關注，包括海巡、地檢、情治單位等均密切注意邊境動向。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，近期陸續發生台馬間海底電纜斷裂事件，除昨天馬祖地區海底電纜再次斷裂外，據統計報導，今年兩岸敏感水域已發生4起海纜故障事件，112與113年則各有3起，引發眾議。

為維護民眾通訊權益，確保國土尊嚴，地檢署今天召開「馬祖地區國土安全工作平台守護海底電纜聯繫會議」，邀集海巡署第11巡防區指揮部、交通部航港局、連江縣港務處，及中華電信公司馬祖營運處等機關，共商對策。

福建連江地方檢察署主任檢察官蔡杰承今天接受中央社電話訪問時指出，月初陸續發生海纜斷裂事件後，便規劃於今日召開聯繫會議，主要討論情資通報時機、即時蒐證作為、可疑船舶扣押與人員留置作法等，若未來遇到台馬海纜疑似因人為因素破壞時，能迅速特定破壞電纜者。

但蔡杰承也澄清，該會議本就預定於今日召開，但遇到昨天台馬海纜全斷，時間點純屬偶然。而根據目前已知情資，此次海纜斷裂原因為自然劣化，人為因素可能性很低，故會議上並未針對此個案討論，而是聚焦於沙盤推演，防範可能發生的狀況。

而昨日連江縣同時遇到斷網與停電，不尋常狀況也讓相關單位嚴加關注。

據了解，21日馬祖海巡、岸巡等單位擴大威力掃蕩後，仍持續針對馬祖周邊海域強化邊境勤務，重點之一就是維護海纜埋設處周邊海域安全，包括是否有可疑船隻通過等。而情治單位亦加強情蒐與監控，釐清其中是否有人為因素。

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而昨晚因南竿航空站內部設備跳脫，造成南竿地區749戶自晚間9時起停電1小時，不願具名人士告訴中央社，南竿航空站設備故障原因為高壓設備外殼裂開，但從故障情形判斷，人為造成的可能性極低。

台灣馬祖之間2條海底電纜於112年2月初全斷，導致連江縣網路與通訊大幅受到影響，形同「斷網」。至同年3月31日其中1條海纜修復前，僅能靠微波擴容作業維持部分民眾上網需求，更影響網路ATM等重要民生與軍事通訊。（編輯：張銘坤）1140123