藍點名表態 蘇巧慧：該給的錢 中央一毛都不會少

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（中央社記者王鴻國新北23日電）中央對地方純補助項目凍結50%。國民黨新北市議會黨團點名民進黨立委蘇巧慧「贊成嗎」。蘇巧慧說，只要中央地方的事權分清楚，「該給的錢，我相信中央一毛都不會少」。

行政院長卓榮泰說，他已經在行政院會中決定，將去年核定的延續計畫全部送回行政院重新核定，重新調整預算結構，至於地方政府補助案因為相當多，一時之間無法一一統整，將於年後進行盤整，但凡是不直接牽涉弱勢的福利政策，純補助項目都先凍結50%。

國民黨團書記長陳偉杰表示，行政院公然造假的動作越來越大，為了塑造仇恨對立，執政黨與行政院無所不用其極，現在更宣布凍結50%的地方政府補助，用基層的迫切需求為大罷免火上加油，「蘇巧慧贊成這種作法嗎？」

國民黨團副書記長蔡淑君表示，民進黨的雙標操作已經讓民眾難以接受，現在又要犧牲地方重大建設，實在讓人匪夷所思；由於蘇巧慧有意參選下屆新北市長，國民黨團副書記長呂家愷表示，蘇巧慧作為執政黨立委和地方黨部主委，到底支不支持新北市的重大建設？應該勇敢站出來表態。

蘇巧慧以訊息回應，財劃法修正前，國民黨說為了改變新北人口最多、人均卻最低的窘境，結果在黨團總召傅崐萁一手主導的財劃法修法，新北仍然是全國最低，花蓮則暴增新台幣100多億元，新北的國民黨民代連抗議都不敢抗議。

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她表示，各縣市修法拿走中央3700億元前，並沒有先與中央溝通好原有的補助要如何劃分，有如「父母財產被拿走了，一家大小還要父母全額負擔」，這樣當然不合理，中央有必要做出反制，只要中央地方的事權分清楚，「該給的錢，我相信中央一毛都不會少」。

她強調，藍白亂刪預算已引起全民公憤，不經過與各部會的討論協商，一邊更正、一邊表決，表決完了還不知道表決的內容是什麼？ 不僅有提案理由複製貼上發生錯誤，甚至有提案刪除凍結數超過原預算數的笑話，國民黨連基本把關都做不到。現在，這各行各業凝聚的怒火，終究要由傅崐萁所領導的國民黨來承擔。（編輯：張銘坤）1140123