金門風獅爺「鎮風止煞」 反映風害歷史

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）已是金門觀光特色的風獅爺有許多「任務」，除常見的鎮風止煞，還能替村民尋找失物，甚至戍守海疆，呈現不同故事與多元形象。

金門無形文化資產「風獅爺民俗」近代以來已成為金門重要人文景觀，可以在許多村落、觀光景點看到造型各異風獅爺，其最早象徵意義在於「鎮風止煞」，從中可見金門受到風害影響的歷史。

金門地方創生團體「忽悠旅社」負責人張哲叡接受中央社記者採訪表示，最早期風獅爺是辟邪物，用以「鎮風止煞」，日本沖繩也有獅子形象的辟邪物用以鎮風煞，而現在有些金門村落會祭拜風獅爺，將風獅爺視為神祇。

張哲叡說，金門風獅爺有很多傳說故事，在這些故事中風獅爺的形象就未必有如神祇般尊崇，如古寧頭北山的風獅爺耳朵及門牙有修補的痕跡，原因是這尊風獅爺開口朝向林厝，風水上開口處會犯沖，林厝居民認為破壞它們風水，於是偷偷打斷北山風獅爺門牙及耳朵。

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張哲叡表示，這種風獅爺法力太強，影響到其他村子的故事並不少見，還有風獅爺會幫忙尋找失物、抓小偷、鎮守海疆這類的故事；張哲叡說，風獅爺現在是金門觀光宣傳的特色，但未必是所有金門人的回憶，比如在烈嶼（小金門）鎮風煞的是「風雞」，也有一些長輩表示兒時並沒有風獅爺很重要的印象。

張哲叡表示，金門各地有許多不同造型風獅爺，如金寧鄉湖下有尊黃色的風獅爺，形象可愛，推薦旅客到金門時能去看看。（編輯：孫承武）1140125

金門無形文化資產「風獅爺民俗」已成為金門重要人文景觀，許多村落、觀光景點看到造型各異風獅爺，如金寧鄉湖下有尊黃色的風獅爺，形象可愛。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月25日