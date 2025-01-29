逢甲夜市送美食給黃仁勳 盧秀燕：不讓他空手而歸

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）大年初一，台中市長盧秀燕到宮廟走春祈福，對於逢甲夜市粉專發文透露送美食給輝達執行長黃仁勳，她表示，不能讓黃仁勳空手而歸，吃到逢甲夜市美食，黃仁勳還蠻開心的。

盧秀燕大年初一安排走訪4家宮廟祈福發放小紅包，上午前往東區南天宮及北屯朝聖宮，民眾一早就大排長龍，有民眾昨天一早9時就到南天宮排隊搶頭香，等候超過24小時，朝聖宮也有102歲人瑞阿公來領取市長小紅包。

黃仁勳於16日到台中市，當晚前往逢甲夜市，卻因人潮太多寸步難行而取消行程，未能如願吃到逢甲夜市美食，而逢甲夜市臉書粉絲專頁昨天發文透露，隔天在市府協助下，有送美食到台北給黃仁勳。

盧秀燕接受媒體聯訪時對此表示，逢甲夜市全台知名，連黃仁勳到台中都慕名而來，不過因為崇拜仰慕他的人實在太多，所以他當天沒辦法吃到東西，不過台中是一個有禮貌、熱情的城市，不能讓他空手而歸，所以黃仁勳後續有吃到台中逢甲夜市的美食，他還蠻開心的。

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被問到罷免議題時，盧秀燕說，新春期間，希望每個人都開開心心，政治放兩旁，讓市民朋友開心過年最重要，也希望每個人所求如願，新年快樂。

由於立法院副院長江啟臣也陪同在旁，被問到是否在幫忙拉抬江啟臣聲勢時，盧秀燕指出，她每年從大年初一開始，都會按照台灣習俗，到宮廟走春祈福，同時發小紅包給市民朋友，行程都是公開的，歡迎大家來參加。針對所有來參加的朋友，都心存感激，因為大家共同集氣、共同祈福，讓台中更好、市民更幸福。（編輯：郭諭儒）1140129