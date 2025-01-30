夜市燒烤老闆再進修 一天常只睡4小時拚EMBA

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）高職夜校畢業、在夜市經營燒烤店多年的曾建榮為想讓經營更上一層樓，報考高階管理碩士專班（EMBA），蠟燭兩頭燒曾讓他累到1天只睡4小時，但在同儕間獲「社會學」新知，擴增「夜市人生」視野。

在競爭激烈逢甲商圈經營燒烤店15年的曾建榮其實從路邊攤起家，首年就慘賠百萬，但咬牙堅持後，隨事業版圖不斷擴大，經營管理卻傷透腦筋，幾經思考報考逢甲大學EMBA專班，這對未曾撰寫報告、製作投影簡報的曾建榮而言是極大考驗。

「不懂就學」，曾建榮學習製作投影簡報時，不懂就問員工。他笑說，以前都是員工向他簡報，現在要自己動手做並在課堂報告，才知真不容易。

曾建榮每天打烊回家，躺在床上都已是凌晨5時，週六上午9時開始一整天的課，靠2、3杯特大冰美式灌下肚提振精神，上完課夜幕低垂，又趕回夜市繼續燒烤事業。

職場與課業蠟燭兩頭燒，但曾建榮很少缺課，腦中生意算盤精算如果蹺課，損失的學分費實在不划算。

此外，曾建榮課餘時與營造商、機械業與傳產五金業同學們交流，了解各行各業管理方式及對事物不同見解，讓曾建榮大有收穫。曾建榮表示，許多學長姊談吐及處事風格給他很大影響，以前的他遇事常暴怒，現在會先調整情緒，學會溝通。

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店家打烊後、夜深人靜時他獨坐辦公室內寫論文，當時學倫案備受關注，曾建榮總想起指導教授的耳提面命，「寫好寫壞是一回事，重點是要自己寫」。他耗時半年蒐集資料、撰寫論文，論文總算過關，順利取得學位。

曾建榮畢業後生活逐漸恢復正常，不用熬夜寫作業，也不用再灌咖啡提神上課，卻開始懷念那段忙碌學生生活；曾建榮笑說，或許幾年後會再次重返校園讀書。（編輯：李明宗）1140130