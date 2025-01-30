加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來1週防較大規模餘震
首頁 / 地方

夜市燒烤老闆再進修 一天常只睡4小時拚EMBA

2025/1/30 13:01（1/30 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
在夜市經營燒烤店多年的曾建榮（圖）為想讓經營更上一層樓，報考EMBA專班，職場與課業蠟燭兩頭燒，仍堅持完成學業。中央社記者趙麗妍攝 114年1月30日
在夜市經營燒烤店多年的曾建榮（圖）為想讓經營更上一層樓，報考EMBA專班，職場與課業蠟燭兩頭燒，仍堅持完成學業。中央社記者趙麗妍攝 114年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中30日電）高職夜校畢業、在夜市經營燒烤店多年的曾建榮為想讓經營更上一層樓，報考高階管理碩士專班（EMBA），蠟燭兩頭燒曾讓他累到1天只睡4小時，但在同儕間獲「社會學」新知，擴增「夜市人生」視野。

在競爭激烈逢甲商圈經營燒烤店15年的曾建榮其實從路邊攤起家，首年就慘賠百萬，但咬牙堅持後，隨事業版圖不斷擴大，經營管理卻傷透腦筋，幾經思考報考逢甲大學EMBA專班，這對未曾撰寫報告、製作投影簡報的曾建榮而言是極大考驗。

「不懂就學」，曾建榮學習製作投影簡報時，不懂就問員工。他笑說，以前都是員工向他簡報，現在要自己動手做並在課堂報告，才知真不容易。

曾建榮每天打烊回家，躺在床上都已是凌晨5時，週六上午9時開始一整天的課，靠2、3杯特大冰美式灌下肚提振精神，上完課夜幕低垂，又趕回夜市繼續燒烤事業。

職場與課業蠟燭兩頭燒，但曾建榮很少缺課，腦中生意算盤精算如果蹺課，損失的學分費實在不划算。

此外，曾建榮課餘時與營造商、機械業與傳產五金業同學們交流，了解各行各業管理方式及對事物不同見解，讓曾建榮大有收穫。曾建榮表示，許多學長姊談吐及處事風格給他很大影響，以前的他遇事常暴怒，現在會先調整情緒，學會溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

店家打烊後、夜深人靜時他獨坐辦公室內寫論文，當時學倫案備受關注，曾建榮總想起指導教授的耳提面命，「寫好寫壞是一回事，重點是要自己寫」。他耗時半年蒐集資料、撰寫論文，論文總算過關，順利取得學位。

曾建榮畢業後生活逐漸恢復正常，不用熬夜寫作業，也不用再灌咖啡提神上課，卻開始懷念那段忙碌學生生活；曾建榮笑說，或許幾年後會再次重返校園讀書。（編輯：李明宗）1140130

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：