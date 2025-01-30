「向海致敬」計畫 社區協會成馬祖淨灘力量

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（中央社記者潘欣彤連江縣30日電）連江縣4面環海，面積僅28.8平方公里，整年竟清出近600噸海漂廢棄物，大部分來自中國。而頻繁淨灘所需的龐大人力，則靠參與「向海致敬」的各社區協會補足。

根據連江縣政府環境資源局統計，民國113年全年海漂廢棄物約為598.6公噸，其中可回收為49.68公噸。海漂垃圾中含有雜質，分類出資源垃圾後，剩餘廢棄物需自然曝曬至少1年，再細分為可焚燒與無法自然分解廢棄物。前者運至台灣本島焚化爐處理，後者則繼續堆在縣內。

隨著潮水至馬祖各海灘堆積的廢棄物，成為環保與觀光上一大隱憂。連江縣政府環境資源局資料指出，財政部國有財產署與交通部觀光署馬祖國家風景區管理處委託代辦「向海致敬」計畫，開放社區協會等團體申請淨灘，每次給予新台幣8000元補助，去年共執行200餘次。

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環境資源局以訊息回復中央社記者，各鄉清潔隊雖固定淨灘，但人力有限，透過「向海致敬」計畫，讓社區發展協會願意投入淨灘，補足清潔隊難以顧及的小型沙灘，或在颱風過後等垃圾量多時，加強清潔量能。而獲得的補助金，也能作為社區協會運作經費，可謂雙贏。

此外，環境資源局觀察，例如鐵板社區發展協會，成員多為退休族或主婦等中高齡民眾，透過淨灘活動，讓他們有機會活動筋骨外，也能凝聚社區向心力。而計畫執行6年來，參與社協數量越來越多，113年更超出原定的200次，但站在鼓勵角度未拒絕其申請，不足預算由局內支應。（編輯：林恕暉）1140130