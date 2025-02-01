台中林家宮保第夜探 沉浸式文化體驗傳統藝術

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市霧峰林家宮保第園區近年以古蹟大花廳為核心，辦戲曲、音樂演奏，突破古蹟入夜不開放既定印象，舉辦夜探活動，透過沉浸式文化體驗，讓遊客更深入感受傳統藝術獨特魅力。

國定古蹟霧峰林家宅園為霧峰林家位在霧峰的園林與宅邸建築總稱，建築古蹟範圍包括下厝系統、頂厝系統及萊園，其中以下厝系統中宮保第、大花廳及草厝等建築群落最聞名，經文化部補助修復，成為當地著名景點之一。

以大花廳為例，遊客可入園參觀古蹟群，也能欣賞藝術表演，打破一般對古蹟展館認知，舉辦「夜探宮保第活動」。

霧峰林家宮保第園區董事長林俊明告訴中央社記者，園區辦多元表演活動，讓傳統無形文化資產在有形文化資產歷史空間更生動展現，透過沉浸式文化體驗，遊客能欣賞古蹟建築歷史美，更能深入感受傳統藝術獨特魅力。

他說，展演活動成功吸引各年齡層觀眾，尤其年輕族群參與度顯著提升，讓傳統文化從靜態展示變為充滿活力互動體驗，園區希望藉推動文化傳承與創新，讓更多人認識並珍惜這份文化資產。

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夜探宮保第活動部分，林俊明表示，希望打造宮保第成為「夜間文化燈塔」。活動融合提燈籠、穿古裝、音樂表演及茶點品嚐，為夜晚宮保第增添神秘與詩意，遊客可體驗大戶人家早年生活方式，在戲台下品茗、享用茶點，並穿上古裝，彷彿穿越時空，感受200年前漢人文化優雅與深度。

林俊明說，霧峰林家不僅屬於霧峰，更是全台灣共同文化資產，在921大震後經全民合力重建，宮保第以嶄新面貌迎接民眾，期盼未來能將霧峰林家推向國際舞台，成為展現台灣文化與歷史窗口。（編輯：李明宗）1140201