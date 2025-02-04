基隆蛇來運轉小提燈土地公捧金元寶 2/8起限量送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市文化觀光局推出象徵「財富圓滿、好運盈門」的「蛇來運轉」小提燈，土地公手捧金元寶，矗立在盤繞成聚寶盆的青蛇上，8日起在基隆市旅遊服務中心限量500份送完為止。

基隆市文化觀光局長江亭玫今天在記者會表示，蛇在傳統文化中象徵智慧、靈活與財富，今年特別推出「蛇來運轉」小提燈，土地公手捧金元寶，矗立於盤繞成聚寶盆的青蛇上，整體造型洋溢祥瑞之氣，傳遞「金蛇獻瑞、財福雙至」的美好祝願。

透過 Google News 追蹤中央社

江亭玫說，元宵節是重要的傳統節慶，燈籠象徵著闔家團圓、事業興旺和圓滿富貴。「蛇來運轉」小提燈採用多功能設計，不僅可以手提，還能作為桌上擺飾，實用又美觀，簡單易懂的組裝方式，特別適合親子一起動手DIY，共同享受手作樂趣。

江亭玫表示，小提燈自8日下午2時開始至12日，於基隆市旅遊服務中心發放，民眾只要追蹤「基隆市文化觀光局」臉書粉絲專頁，按讚並分享活動貼文就可免費索取，現場500份送完為止。（編輯：李錫璋）1140204