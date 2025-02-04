2025高雄綠色友善餐廳評鑑 首徵選「綠色友善餐盒」

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高市府農業局今天宣布啟動2025年「綠色友善餐廳」評鑑計畫，首推「綠色友善餐盒」徵選項目，即起開放報名，廣邀高雄地區餐廳及餐盒業者參與，推動更環保健康飲食文化。

自2011年起，「高雄綠色友善餐廳」旨在鼓勵餐廳使用高雄在地有機友善食材，及提升餐飲業者飲食安全與環境永續理念。農業局今天透過新聞稿宣布，正式啟動2025年「綠色友善餐廳」評鑑計畫，並首次推出「綠色友善餐盒」徵選項目。

農業局表示，今年也首度攜手全台具指標性的「綠色餐飲指南」，通過評鑑且食材中有機友善食材比例達30%以上的餐廳，將推薦取得「綠色餐飲指南」認證，進一步提升品牌形象，吸引更注重健康與環保的消費者。

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為響應外送餐飲需求快速增長，今年也推出全新「綠色友善餐盒」項目，將環保與便利結合，鼓勵餐飲業者選用環保、可循環使用的餐盒，並融入綠色友善餐廳的核心價值，促使業者共同推動綠色供應鏈發展。

農業局指出，高雄透過串連在地農民與中小型業者，打造綠色飲食生態系，不僅支持在地農業，也推動更環保、更健康飲食文化；今年綠色友善餐廳及餐盒評鑑即起開放報名，邀高雄餐廳及餐盒業者參加，詳情可上農業局官網查詢。（編輯：陳仁華）1140204