日光海島生活節公布卡司 多國人氣歌手齊聚

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市政府首度攜手美日菲泰合辦「日光海島生活節」，邀多國歌手演出；今天公布卡司，有金曲歌手王若琳、阿爆（阿仍仍）及菲律賓、泰國等人氣歌手、美國爵士樂團等。

高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，日光海島生活節串起多國知名爵士歌手、台灣金曲歌手，及安排新住民、移工樂團於2月22日至23日在高雄中央公園演出，盼透過音樂，推展多元共融的國際文化與城市精神。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿說明，日光海島生活節邀請有近百萬IG粉絲的菲律賓裔美國歌手Roxanne Barcelo獻唱，及來自美國的專業爵士樂團Andy Jaffe Septet將連續2天帶來前所未有的音樂饗宴。

此外，泰國人氣歌手James Alyn，及台灣金曲歌手王若琳、阿爆（阿仍仍）也都將登台演出。

還有多組台灣與新住民、移工音樂人一同參與，演出陣容包括台越混血饒舌團體水蜜桃偵探社、印尼移工樂團黑袍樂隊、菲籍音樂人Cristian Kalalo、菲律賓爵士樂手Michael Mark Guevarra、日本歌手山元聰等。

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高雄市行政暨國際處表示，日光海島生活節不只匯集多國品牌市集、獨家音樂演出，還有文化及運動體驗，包括風靡東南亞的藤球（Sepak takraw），活動2天皆有體驗場次，採免費事先報名制。

日光海島生活節由高雄市行政暨國際處、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、泰國貿易經濟辦事處合辦。（編輯：謝雅竹）1140206