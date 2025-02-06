北市推智能助理登記導師 助民眾申辦不動產買賣

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市地政局表示，民眾申辦不動產買賣登記等流程，常因不熟法令，導致應備文件疏漏，協助民眾的智能助理（登記導師）今天上線，後續將視使用狀況評估擴大推廣。

台北市政府地政局以新聞資料指出，不動產登記法令繁多，須依不同案件所附繳的證明文件達20多項，加上申請時應配合備註欄的標準切結用語，許多民眾因不諳法令，容易未備齊應備文件，無法申辦，後續須再赴地政事務所辦理，除讓案件效率延宕，還要再多跑一趟。

地政局表示，為協助民眾可一次備齊申辦不動產買賣登記等流程的應備文件，創設全新的智慧服務平台「登記導師」網頁，此網頁核心是建立完善的登記知識庫，讓使用者可快速明確掌握登記所需文件。

地政局指出，「登記導師」今天在建成地政事務所官方網頁上線，民眾依網頁指示就能獲得專業性協助，提前備妥登記案件所需文件後，就可赴地政事務所申辦登記。

地政局表示，此次與亞太智能機器公司合作打造「登記導師」，此網頁是運用智能動態生成技術，結合模組化設計與互動式資料，透過網頁，無論專業地政士及市民都能明確掌握登記所需文件及資料，減少補正程序，提升效率。

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地政局指出，「登記導師」先在建成地政事務所上線，評估期約半年，後續將視整體使用情形及效益，決定是否擴大推廣運用在其他的地政事務所網頁。

地政局表示，「登記導師」為智慧創新地政服務的具體展現，民眾透過電腦能隨時使用相關功能，不必親赴地政事務所洽詢，增加便民性。（編輯：李錫璋）1140206