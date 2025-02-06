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基隆七堵煙火嘉年華 8日璀璨登場

2025/2/6 16:41
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市「七堵煙火嘉年華」8日登場，今年以「璀璨天際，七堵最美」為主題，結合親子同樂、經典金曲，當晚9時30分將施放6分鐘絢麗煙火，基隆市政府表示，邀請民眾前來同樂。

基隆市七堵區公所今天透過新聞稿表示，高空煙火秀施放地點位於俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸），民眾可在崇孝街會場觀賞區或在七賢橋上，欣賞璀璨、絢麗的高空煙火秀，邀請民眾到場感受歡樂氛圍。

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七堵區公所指出，「七堵煙火嘉年華」8日於崇孝街中嘉吉隆有線電視公司對面公車停車場舉行，下午2時由「親子童樂世界」揭開序幕，邀請眾多人氣團隊與藝人，包括「露娜樂團」以動人音符為活動暖場，有海苔哥哥、棉花糖姐姐帶來歡樂唱跳秀，也又奇幻魅力的「神奇魔術秀」，並安排「點心屋兒童劇團」壓軸演出。

七堵區公所表示，當天下午5時30分起「金曲歡樂之夜」熱力登場，邀請歌手翁鈺鈞、莊振凱、李依娜獻唱，也有七堵在地社團演出，為晚間重頭戲煙火秀注入滿滿活力。（編輯：林恕暉）1140206

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#基隆市政府
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