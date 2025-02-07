屏東推青創貸款利息補貼 最高貸200萬3年免息

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）屏東縣政府推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，符合申請資格者最高可貸款新台幣200萬元，享3年利息補貼。縣府表示，以現行利率計算等同免息，申請即日起開跑。

「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫今天啟動記者會，屏東縣長周春米、兆豐銀行副總經理陳昭蓉、格園社會企業股份有限公司董事長林桐榮、屏東大店長課程總導師張勝鄉與屏東青創業者等人出席；青創貸款利息補貼宣布後，已有青創業者現場諮詢申貸業務。

周春米表示，屏東大店長課程已運作10年，協助學員精進經營管理策略，當公司或商號規模成長時，資金挹注就是最大幫手。「青創屏實利」計畫介接經濟部貸款政策，由兆豐銀行承辦，青創業者向銀行申辦並核貸通過，即可同步申請利息補貼，貸款本金金額200萬元3年利息補貼，補貼年利率2.5%為上限，以現行貸款利率等同於全額補貼免利息，減輕青年創業初期負擔。

周春米說，該計畫申請期間今天起至今年12月31日止，預算用罄則截止收件，補貼共約1億元貸款本金的3年利息補貼，籲請青年把握機會。縣府給予屏東青年有感支持，盼創業者走得更遠、更穩健，同時勉勵青創業者勇敢逐夢。

陳昭蓉表示，兆豐銀行一直以來擔任金融創育機構角色，協助政府支持新創企業成長。希望透過以往國發新創方案及「雄挺利」專案成功經驗，與屏東縣政府一同營造有利青年創業環境。

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屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，申請資格包含設籍屏東縣滿6個月；年齡為18歲至45歲；於縣內設有5年內公司、商業登記；並於3年內曾參與屏東青年學院大店長課程結業證明或相關創業課程、講座等。向兆豐銀行屏東、高雄各分行（不含簡易型分行）、或至兆豐銀行官網「小微easy貸」進行線上申請，核貸通過後同步申請利息補貼核准，利息補貼款將由銀行直接撥入穩定還款申請人帳戶，流程簡便。

勞青處提及，除了利息補貼外，勞青處青年就創業輔導中心業師輔導團也會提供申請人經營輔導與協助，解決創業青年各項疑難雜症。「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫詳情可搜尋「屏東縣政府勞動暨青年發展處」官網，並參閱貸款申辦懶人包。（編輯：謝雅竹）1140207