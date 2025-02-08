因應年後轉職潮 中市勞工局推17班多元職訓課程

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）因應年後轉職潮，台中市勞工局今天公布陸續推出17班多元職前訓練課程，班別包含AI、ChatGPT技術應用、自媒體行銷及銀髮族活動設計等，各班即日起受理報名。

勞工局說明，17班多元職訓課程包括「銀髮族增能活動設計指導員培訓班」及「AI人工智慧與數據分析應用」、「雲端文書應用暨ChatGPT創新應用」、「AI生成式數位工具與電商經營實務」、「多媒體創意設計人才」、「影音剪輯企劃人才」等，歡迎欲轉職及就業的勞工把握訓練機會，精進職場技能。

台中市勞工局長林淑媛表示，結合學校、工會、協會等單位，辦理失業者職前訓練，協助待業民眾重返職場，去年辦理28班職前訓練班，培訓817人，訓後就業率平均逾80%以上，農曆年後通常是就業及轉職的熱門時機，想轉換跑道的求職者，務必要具備職場專業技術，才能獲得理想中的好職缺。

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林淑媛指出，待業民眾若符合獨力負擔家計、中高齡、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力、長期失業者、二度就業婦女等身分，經甄選錄訓及資格審查通過，最高可獲全額補助，免費參訓。

勞工局表示，各班訓練時段安排在週一至週五，訓練時數約240小時至320小時不等，約需2個月完成。一般失業勞工負擔受訓經費20%，曾投保過就業保險自願、非自願失業者或特定對象者通過甄試後一律免費受訓。特定對象於參加全日制訓練期間還能申請每月1萬7154元職業訓練生活津貼，歡迎待業民眾至台中市府勞工局網站查詢。（編輯：謝雅竹）1140208