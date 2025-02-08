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北市府發放元宵小提燈 議員指材料恐難落實環保

2025/2/8 12:50（2/8 13:46 更新）
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睽違6年，台北市政府恢復製作並發放元宵節小提燈，但民眾黨台北市議員黃瀞瑩指出，小提燈使用材料恐難落實環保理念。中央社記者劉建邦攝 114年2月8日
睽違6年，台北市政府恢復製作並發放元宵節小提燈，但民眾黨台北市議員黃瀞瑩指出，小提燈使用材料恐難落實環保理念。中央社記者劉建邦攝 114年2月8日
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（中央社記者劉建邦台北8日電）睽違6年，台北市政府恢復製作並發放元宵節小提燈，但議員指小提燈使用材料恐難落實環保理念，觀傳局今天表示，小提燈是以再利用方式落實永續理念，部分材料都可回收。

睽違6年，台北市政府今年恢復製作並發放元宵節小提燈，北市觀光傳播局日前提及，以蛇為主題的「台北小Q」自2月9日起在12區指定地點及中山堂廣場、北門廣場2處服務台限量發送。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩以新聞資料指出，市府恢復發放元宵小提燈，對外宣傳強調是結合永續環保設計理念，可重複利用，但經檢視小提燈的材料，質疑是否真能落實環保。

她說，「台北小Q」小提燈使用包含PP合成紙、鈕扣電池、LED燈具，但小提燈廢棄物是否可回收、拆卸電池後的LED燈具電路板及螺絲釘如何處置，市府卻未說明。

黃瀞瑩表示，像小提燈使用的PP合成紙，經查台北市環境保護局資源回收網頁竟無相關項目說明，經詢問環保局，PP合成紙在台北市被視為一般廢棄物，混入紙類回收恐影響紙類回收效益。

她說，市府應統計評估發放約10萬份小提燈所增加的碳排放量、製造垃圾量、廢棄物回收效益等，並對外公布資料，以利後續政策評估才能落實「製造者延伸責任」。

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北市觀傳局回應，小提燈是以再利用方式落實永續理念，燈身本體可轉作筆筒或存錢筒延續使用，鈕扣電池可取出當成耳溫槍等電池使用，提燈的LED電池盒，除電池屬廢乾電池類，其餘可依「立體塑膠」類回收，後續由環保員細部分類回收。

北市環保局表示，提燈材質的PP合成紙，雖屬複合材質，目前無去化管道，但屬於過節的應景產品，民眾可再利用當成筆筒等重複使用，外包裝塑膠袋如乾淨完好，可當成平面乾淨塑膠袋類交給資源回收車回收，LED燈座的塑膠殼，民眾拆解後，塑膠殼依立體塑膠類回收，電池則投入廢電池回收桶。（編輯：張銘坤）1140208

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