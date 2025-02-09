中市議員批24路口改善事故反增 籲市府專案體檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中9日電）有民代今天表示，中市府改善易肇事路口，卻有24處路口事故件數不降反升，要求立即啟動專案體檢；中市府表示，易肇事路口事故率平均下降達8成，將持續檢視各路口交通狀況，適時調整。

民進黨台中市議員陳俞融今天發布新聞稿表示，根據統計，台中市府在民國111至112年間，共改善55處易肇事路口，但其中24處路口的整體傷亡事故件數不降反升，事故數從239件大幅上升至390件，增幅高達63%。

陳俞融指出，最嚴重的案例是西屯區台灣大道與東大路口，改善後事故件數從22件暴增至43件，增幅達95%，顯示部分改善措施不但未達預期效果，反而帶來更大交通安全風險。

另外，在行人安全方面，陳俞融提到，在55處改善路口中，就有6處行人事故數不減反增，這些數據顯示部分路口改善工程，未能真正保障行人安全。

陳俞融建議，應立即啟動專案體檢，針對事故上升路口，重新評估交通工程設計適切性，並提出改善時程；市府不能再用「已改善」這樣空泛的說法搪塞市民，交通安全不能淪為表面工程。

中市府透過文字稿表示，針對中央盤點的中市63處易肇事路口，交通局邀集相關單位會勘或透過專家學者組成的交通改善小組會議研議策略，從工程、教育及執法三面向，整合資源加強改善，去年底前已全數完成。

透過 Google News 追蹤中央社

中市府指出，經調閱完工路口肇事紀錄，比較改善前後，事故率平均下降達8成，以去年9月完工的南區復興路一段和樹義路為例，經施作庇護島、行人早開時相及放大型行人燈等多項工程，事故率下降達8成。

中市府提到，考量各路口交通特性會隨著車流變化、道路環境、用路習慣及肇事原因等因素持續改變，交通局將持續檢視各路口交通狀況，適時調整交通管制方式，以符合地方及用路人期待。（編輯：陳仁華）1140209