新北萬金杜鵑花展2/27登場 市府打造一日遊迎客

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市農業局今天表示，今年「萬金杜鵑花展」將擴大以萬里及金山雙展場型式辦理，並打造北海岸一日遊行程，預定於2月27日開展，展期至3月30日，歡迎民眾賞花旅遊。

農業局指出，金山、萬里除盛產地瓜及萬里蟹，也是全台最大的杜鵑花產地，為推動萬金杜鵑花的品牌，且為引入觀光人潮，在杜鵑產地萬里、金山的道路－瑪鋉溪畔廣植杜鵑花。

推動萬金杜鵑花的品牌，農業局表示，每年會跨界與花農、各界藝術家合作推出「萬金杜鵑花展」，藉打造各式杜鵑花花藝作品，並獲在地店家加入響應下，透過攝影展、小旅行等活動推動萬金杜鵑經濟。

農業局指出，今年萬金杜鵑花展擴大為萬里及金山雙展場，萬里展區的觀光公園及瑪鋉運動公園位於瑪鋉溪畔，民眾可漫步杜鵑廊道及欣賞杜鵑日式庭園造景；金山展區位中山溫泉公園，結合美學與藝術，展出12組杜鵑花藝作品。

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鼓勵民眾賞花旅遊，農業局表示，特別與雄獅旅行社合作，推出萬金杜鵑北海岸一日遊行程，2人參團買一送一優惠，平日出發平均每人只要新台幣399元，假日平均每人499元。

農業局指出，萬金杜鵑北海岸一日遊行程，不僅暢遊花展雙展區，還可造訪富貴角燈塔、金山老街，更貼心安排專人為參與遊程的民眾拍照留下美麗回憶。（編輯：戴光育）1140209